توب 5: أردوغان يخطط لهجوم في سوريا.. ولقاء لافروف نظرائه الخليجيين

2022/06/01 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عزم تركيا شن هجوم عسكري جديد في شمالي سوريا وسط تحذيرات أمريكية، ومقتل صحفية فلسطينية برصاصة "اخترقت صدرها"، ودول الخليج لن تشارك في عقوبات الغرب على روسيا، مرورًا بتفاعل مع مقال رأي يقول إن ولي عهد السعودية "على وشك أخذ ما يريده" من بايدن، وصولا لرحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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