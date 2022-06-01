واتس آب .. سيتوقف عن العمل نهائياً على هذه الهواتف

2022/06/01 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تطبيق «واتس آب» عن توقف خدماته على أجهزة «آيفون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 10» و «آي أو إس11» اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح موقع «وابتلانفو»، المتخصص في رصد أخبار «واتس آب»، أن مستند دعم التطبيق الجديد ينص على أنه سيتعين على مستخدمي «آيفون» الترقية إلى إصدار iOS 12 أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام خدمة المراسلة على أجهزتهم.

أعلن تطبيق «واتس آب» عن توقف خدماته على أجهزة «آيفون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 10» و «آي أو إس11» اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح موقع «وابتلانفو»، المتخصص في رصد أخبار «واتس آب»، أن مستند دعم التطبيق الجديد ينص على أنه سيتعين على مستخدمي «آيفون» الترقية إلى إصدار iOS 12 أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام خدمة المراسلة على أجهزتهم.

وأضاف أن «طرازات آيفون القديمة مثل (آيفون 5) و (آيفون 5 سي) التي أصدرتها (أبل) في سبتمبر/ أيلول 2012، لن تتمكن من تشغيل تطبيق (واتس آب) اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولكن مستخدمي الطرز الأحدث الذين لم يحدثوا أجهزتهم بطريقة ما إلى iOS 12 أو أحدث سيتأثرون مؤقتاً بهذا التغيير».

وتابع الموقع: أن «مستخدمي واتس آب على هواتف iPhone 5s أو iPhone 6، العاملة بنظام iOS 10، الذي تم إصداره في سبتمبر/أيلول 2016، لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بعد 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا في حالة القيام بالترقية إلى آخر تحديث iOS متاح لهذه الهواتف».

ونتيجة لهذا التغيير، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11 من «أبل» من العمل بشكل صحيح مع جميع ميزات «واتس آب» بعد شهر أكتوبر/تشرين المقبل، كما لن يتمكن مستخدمو هواتف «آيفون» المتأثرة بهذا التغيير من تثبيت التطبيق عبر متجر تطبيقات «أبل ستور» مرة أخرى.

وبالنسبة لهواتف «أندرويد»، تنص تعليمات «واتس آب»، على أنه سيتمكن مستخدموه منالاستمتاع بمزايا التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، بينما سيتمكن مالكو أجهزة «آيفون» التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث من الاستمتاع بمزايا الخدمة.

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