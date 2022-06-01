قيس الخزعلي يعلق في ذكرى تأسيس “الوطني الكردستاني”

2022/06/01 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / هنئ الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسه.وكتب الخزعلي في تدوينةعلى منصة “تويتر” أطلعت عليها ايرث نيوز “يحتفل ابناء شعبنا الكردي هذا اليوم بالذكرى السابعة والاربعين لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني في مسيرة حافلة بمقارعة ديكتاتورية النظام البعثي المقبور والتي بدأها المؤسس […]

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