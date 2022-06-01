“الوحش الاصفر” يعاود نشاطه في البصرة

2022/06/01 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … افاد مصدر محلي في البصرة، الاربعاء، بعودة حملة رفع التجاوزات على الاملاك في جميع مناطق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “اليات بلدية البصرة شرعت في حملة لإزالة التجاوزات على الطرق الرئيسية والفرعية من بينها مطعم “زرزور” المتجاوز على الأملاك العامة في المحافظة”.واوضح، ان “كوادر بلدية البصرة نفذت القانون ضد تجاوز المطعم الذي […]

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