قائد شرطة بغداد ينفي وقوع أعمال شغب بمركز شرطة الرشاد

2022/06/01 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةنفى قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، اليوم الأربعاء، وقوع أعمال شغب بمركز شرطة الرشاد.وقال الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن حدوث أعمال شغب في مركز شرطة الرشاد وما قيل لا يعدو كونه سوى شائعات".وأضاف، "نحن حالياً متواجدون في المركز والوضع طبيعي جداً".

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