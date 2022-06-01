تنبيه من أمانة بغداد: طريق مجسر محمد القاسم يشهد قطعاً جزئياً

2022/06/01 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تباشر بقطع جزئي لطريق مجسر محمد القاسم للمرور السريع لجانب الذهاب للجزء الممتد بين ساحة النهضة مروراً بساحة قرطبة باتجاه بغداد الجديدة امانة بغداد المديرية العامة للعلاقات والاعلام #بغداد #بغداديات #امانة_بغداد

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