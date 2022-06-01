“داعش” يهاجم كاميرات حرارية شمالي بغداد

2022/06/01 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن عناصر من “داعش” يرتدون زيا عسكريا باسلحة ونواظير متطورة هاجموا كاميرات حرارية في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

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