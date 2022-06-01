2022/06/01 | 22:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوج يسرق مستمسكات زوجتة.. شاهد القصة ترويها القانونية زمن ماجد | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 83c5-6Ux1GI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوج يسرق مستمسكات زوجتة.. شاهد القصة ترويها القانونية زمن ماجد | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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