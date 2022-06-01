تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

2022/06/01 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتُهم الدولي الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر الأربعاء مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ.

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