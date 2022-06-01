الأمم المتحدة تطالب القوى السياسية بأنهاء الانغلاق السياسي وتشكيل الحكومة

2022/06/01 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع الممثلة الأممية، الأربعاء، مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، فيما دعت الممثلية الأممية القوى السياسية الى انهاء الخلافات وتشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب صالح تلقته (بغداد اليوم) انه "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت" لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، ".

وأضاف انه " تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني وملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين في بعض المناطق والقصبا"..

وأشار البيان الى انه " تم التأكيد على أهمية دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمّة التي تواجه البلد والتي تستدعي رصّ الصف الوطني ومعالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية وبما يرقى وتطلعات العراقيين".انتهى2

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