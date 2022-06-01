2022/06/01 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأقل من 3 ساعات.. شرطة بابل تقبض على شخص قتل شخص وجرح آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/01 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأقل من 3 ساعات.. شرطة بابل تقبض على شخص قتل شخص وجرح آخر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأقل من 3 ساعات.. شرطة بابل تقبض على شخص قتل شخص وجرح آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).