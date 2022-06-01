واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.. ما الأسلحة التي تضمها؟

2022/06/01 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار إلى أوكرانيا.

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