التعادل.. يحسم مباراة المنتخب الألمبي ونظيره الأردني

2022/06/01 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني، بهدف لمثله في أولى مباراة له ضمن نهائيات كأس أسيا دون سن 23 عاماً والجارية في أوزبكستان.

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