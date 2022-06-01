مجدداً.. فائز عبد الحسن رئيساً لاتحاد بناء الأجسام

2022/06/01 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز البطل الدولي السابق فائز عبد الحسن، برئاسة الاتحاد العراقي لبناء الأجسام مجدداً لولاية ثانية.(فائز عبد الحســن يفوز بولاية جديدة لاتحاد بناء الاجسام) وأجريت الانتخابات باشراف لجنة الانتخابات المركزية في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.وجاءت نتائج الانتخابات عبى النحو التالي: فائز عبد الحسن بمنصب رئيس الاتحاد سوركيو محمد بمنصب […]

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فائز عبد الحسن رئيساً لاتحاد بناء الأجسام أولاً على ايرث نيوز.

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