500 مليار منحة جديدة لدعم مستحقات الفلاحين

2022/06/01 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اعلام التجارة اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، عن مبالغ دعم جديدة لمستحقات الفلاحين والمزارعين خصصتها وزارة المالية هذا اليوم للتجارة.وقال وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري في بيان نقله عنه الناطق الرسمي باسم الوزارة، ان وزارة المالية خصصت هذا اليوم مبلغ 500 مليار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي للحنطة للعام 2022.وتابع […]

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