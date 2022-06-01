500 مليار منحة جديدة لدعم الفلاحين للموسم التسويقي 2022

2022/06/01 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، عن مبالغ دعم جديدة لمستحقات الفلاحين والمزارعين خصصتها وزارة المالية هذا اليوم للتجارة.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان نقله عنه الناطق الرسمي باسم الوزارة، وتلقته ايرث نيوز، إن “وزارة المالية خصصت هذا اليوم مبلغ 500 مليار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي للحنطة للعام 2022”.[…]

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