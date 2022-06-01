حامد حنون رئيساً لاتحاد الغولف

2022/06/01 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجريت انتخابات الاتحاد العراقي للجولف، اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد.وأقيم المؤتمر الانتخابي في مقر وزارة الشباب والرياضة، حيث أسفرت نتائج التصويت عن فوز حامد حنون رئيساً، ووصفي كريم نائباً.وفاز بعضوية مجلس الادارة خمسة أعضاء هم كل من: علي شمس الدين، ورضا عبد الزهرة، ومنار رياض، ومصطفى هادي، وعباس كردي.وتم إعتماد […]

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