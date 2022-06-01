ارتفاع الفقر في مناطق “الحد الاخضر” وترجيحات بتظاهرات كبيرة ضد حكومة الاقليم

2022/06/01 | 22:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد السياسي الكردي المستقل نبيل حمه حسن، الاربعاء، تنامي الفقر والبطال في مناطق الحد الاخضر على الحدود مع كردستان.وقال حسن في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مناطق الحد الاخضر بين ديالى وكردستان واغلبها ضمن حدود الاخيرة وهي قرى وقصبات كردية تعيش وضع اقتصادي ماساوي في ظل فقر مدقع وبطالة عالية واهمال كبير من […]

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