الناخبون عاقبوا حكومة اليمين الشعبوي / سلوفينيا: حزب اليسار يشارك في الحكومة الجديدة - رشيد غويلب

2022/06/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في 24 نيسان الفائت، صوتت سلوفينيا، البلد الصغير في الاتحاد الأوربي، الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، لصالح تغيير الحكومة.



لقد فازت حركة الحرية الليبرالية الخضراء “جي اس” حديثة التأسيس بقيادة روبرت غلوب في الانتخابات، بعد حصولها على قرابة 35 في المائة.



كانت حملة التعبئة غير مسبوقة، دعمتها عشرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وارتفعت نسبة المشاركة في التصويت من 53 في 2018 إلى 70 في المائة هذه المر ......





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