مجزرة الاعنصام حقائق صادمة جديدة - تاج السر عثمان

2022/06/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في مقال سابق الي الذكري الثالثة لمجزرة فض الاعتصام، تلك المجزرة البشعة من أفراد عسكر ومليشيات قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة..



التي يجب الا تمر بلا محاسبة وقصاص للشهداء ، وضرورة تكوين لجنة التحقيق الدولية ، وأن التسوية الجارية لإعادة الشراكة المعطوبة مع العسكر هدفها الافلات من العقاب ،فضلا عن اشتداد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة البشعة.



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