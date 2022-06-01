تاريخ روسيا – 04 سفياتوسلاف الأول - محمد زكريا توفيق

#محمد_زكريا_توفيق الفصل الخامس.
سفياتوسلاف الأول، المحارب الوثني.
عندما بلغ سفياتوسلاف، "الشهرة المقدسة"، ابن الأميرة أولجا، سن الشباب، أراح والدته من شئون الحكم.
ثم وجه تحذيره الآتي إلى الشعوب المجاورة: "أنا قادم لمحاربتكم".
هزم الخزر وأميرهم، وهم من الشعوب التركية القديمة التي ظهرت شمال القوقاز.
واستولى على "المدينة البيضاء" على نهر الدون.
وفرض جزية على قبائل القوقاز البعيدة.
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