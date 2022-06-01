تاريخ روسيا – 04 سفياتوسلاف الأول - محمد زكريا توفيق



تاريخ روسيا – 04 سفياتوسلاف الأول - محمد زكريا توفيق
2022/06/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الفصل الخامس.

سفياتوسلاف الأول، المحارب الوثني.

عندما بلغ سفياتوسلاف، "الشهرة المقدسة"، ابن الأميرة أولجا، سن الشباب، أراح والدته من شئون الحكم.

ثم وجه تحذيره الآتي إلى الشعوب المجاورة: "أنا قادم لمحاربتكم".

هزم الخزر وأميرهم، وهم من الشعوب التركية القديمة التي ظهرت شمال القوقاز.

واستولى على "المدينة البيضاء" على نهر الدون.

وفرض جزية على قبائل القوقاز البعيدة.

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