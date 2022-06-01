هولندا وألمانيا تعلنان مشروعا مشتركا للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال

2022/06/01 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الحكومة الهولندية عن مشروع مشترك مع ألمانيا للتنقيب عن حقول غاز جديدة في بحر الشمال، وذلك بعد قطع الغاز الروسي عنها إثر رفضها السداد بالروبل.وقالت الحكومة في بيان إن نائب وزير التعدين، هانز فييلبريف، "أصدر تراخيص للجانب الهولندي اليوم"، وأضافت أن "العمل بدأ ضمن اجراءات معجلة لإصدار التراخيص المطلوبة" في ألمانيا أيضا.كذلك أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية أن "الحكومة تدعم استخراج الغاز من بحر الشمال بهدف الحصول على كميات غاز كافية لتدفئة منازلنا".وأضافت أنه من المتوقع استخراج الغاز بحلول عام 2024 من منصة سيتم تشغيلها بواسطة محطة طاقة قريبة تعمل على الرياح.يذكر أن المشروع المثير للجدل للتنقيب عن الغاز على بعد نحو 19 كيلومترا قبالة السواحل الهولندية والألمانية ليس جديدا، لكنه بات ملحا بعد إعلان شركة غازبروم الروسية يوم أمس وقف جميع إمداداتها من الغاز إلى هولندا.

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