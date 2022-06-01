مقتل 3 أشخاص جراء هجوم صاروخي على بلدة شمالي سوريا

2022/06/01 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بعض النشطاء بأن الصاروخ أطلق على تل أبيض من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهو ما نفته الجماعة.

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