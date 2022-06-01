العثور على رضيع مرمي في حديقة قرب مستشفى شرقي بغداد

2022/06/01 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على طفل مرمي في حديقة قرب مستشفى أبن البلدي شرقي بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أنه “عثر على طفل مرمي في حديقة قرب مستشفى ابن البلدي في مدينة الصدر شرقي بغداد”.وأضاف، انه “تبين طفل صغير يبلغ من العمر شهر تقريباً وتم استدعاء دوريات نجدة […]

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