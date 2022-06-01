هيئة محلفين تدين جوني ديب وآمبر هيرد في قضية التشهير.. ما حجم التعويضات لصالح كل منهما؟

2022/06/01 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت هيئة محلفين أمريكية أن كلاً من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

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