2022/06/01 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U37ap0aw74Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة الإعلام العراقي تأسف لصدور إساءة من أحد ضيوف برامجها بحق الرموز الوطنية والقضاء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة الإعلام العراقي تأسف لصدور إساءة من أحد ضيوف برامجها بحق الرموز الوطنية والقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).