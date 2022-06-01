2022/06/01 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ما فتك بحياة الإنسان وجعله حائرا بين طبيعيته الوجودية وبين المعرفة التي تم حقنها بمسميات تحت ظل العظمة والكلية الكونية، هو ما يعرف بـ (الكراهية المقدسة) التي نشرها الإنسان المعتل نفسيا ومعوج شخصيا وخارج من طبيعية النمط الإنساني في الحياة عندما فسر إيمانه بالأديان على قاعدة الكراهية المقدسة للأخر، فحول كونية الدين وشموليته للناس كلهم بلا تخصيص ومخصوص، وفرضه الحقيقة الأساس التي مفادها "أن الإنسان أخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من أجل السلام الإنساني - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من أجل السلام الإنساني - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).