الأرجنتين تكتسح إيطاليا بثلاثية وتتوج بكأس

2022/06/01 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس أوروبا أمريكا الجنوبية "فيناليسما" بعد فوزه على نظيره الإيطالي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب ويمبلي.أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول بالدقيقة 28، فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني بالدقيقة 45، قبل أن يختتم باولو ديبالا النتيجة بالهدف الثالث بالدقيقة 90+4.

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