2022/06/01 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، انقاذ ثلاثة أفراد من عائلة مكونة من طفلين وأُم وأب حاولوا الإنتحار غرقاً بنهر الفرات في قضاء المسيب شمالي المحافظة، مشيرة الى غرق احد الطفلين.وذكر مدير الشرطة النهرية العميد ماهر تركي الشمري، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مفارزنا هرعت لإنقاذ مواطن أقدَم على الإنتحار […]

ظهرت المقالة باستثناء طفل..



إنقاذ عائلة حاولت الانتحار غرقا في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستثناء طفل.. إنقاذ عائلة حاولت الانتحار غرقا في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستثناء طفل.. إنقاذ عائلة حاولت الانتحار غرقا في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).