تعرف على مواصفات سيارة Lexus بنسخة RX الجديدة

2022/06/01 | 23:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… منذ العام 1998 أصبحت Lexus RX من أشهر مركبات الكروس أوفر وبيعت منها نحو 3,5 مليون سيارة، وهذا العام قررت Lexus تحسينها من النواحي الجمالية والتقنية لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين.وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات خارجية ملحوظة مقارنة بـ RX السابقة، وتغيير فيها تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وعدّلت فيها الفتحات الهوائية […]

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