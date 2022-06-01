"أثر زلزالي".. أول تعليق من جوني ديب بعد الحكم في قضية التشهير

2022/06/02 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وجاء في البيان قوله "قبل ست سنوات تغيرت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين إلي، وكذلك حياة الأشخاص الذين دعموني وآمنوا بي لسنوات عديدة، إلى الأبد".

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