2022/06/02 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5rwM7nZxc6I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري : لا يوجد استعداد لدى التيار أو الإطار لحل الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري : لا يوجد استعداد لدى التيار أو الإطار لحل الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).