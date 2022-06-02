انتهت.. الأرجنتين تقسو على إيطاليا وتتوج بكأس الأبطال 2022

2022/06/02 | 00:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حقق فريق الأرجنتين فوزاً كبيراً على منتخب إيطاليا بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي الشهير.

أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول بالدقيقة 28، فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني بالدقيقة 45، قبل أن يختتم باولو ديبالا النتيجة بالهدف الثالث بالدقيقة 90+4.

حصل ليونيل ميسي على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء بعدما حاول مراوغة أكثر من لاعب ليسقط بعد احتكاك مع لاعبي الأزوري، ليسددها البرغوث بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى لكنها ضربت في الحائط الإيطالي بالدقيقة السادسة.

أما الفرصة الأولى لإيطاليا جاءت بعد مرور 12 دقيقة، بعدما استلم جورجينيو الكرة ليمررها إلى راسبادوري الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن إيمليانو مارتينيز حارس التانجو تمكن من التصدي لها.

وأنقذ روميرو فرصة محققة لإيطاليا في الدقيقة 19 بعدما مر بيرنارديسكي من الناحية اليمنى وتوغل باتجاه الستة ياردة ليمرر كرة أرضية إلى راسبادوري أمام الشباك، لولا روميرو الذي أبعد الكرة للركنية قبل راسبادوري.

وسنحت فرصة لميسي بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي راقصي التانجو لتصل إلى ميسي عند علامة الجزاء، لكنه سدد الكرة بقدمه اليمنى الضعيفة لتصل في منتصف المرمى لأيدي الحارس دوناروما.

وفي الدقيقة 28، فك لاوتارو شفرة المنتخب الإيطالي بتسجيله لأول أهداف اللقاء بعد تمريرة ممتازة من ميسي الذي استلم الكرة خارج المنطقة لينجح في مراوغة دي لورينزو مدافع إيطاليا، ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى لاوتارو بالستة ياردة، ليضعها المهاجم بالشباك.

وكاد باريلا أن يتعادل للأزوري بعدما أطلق تسديدة من مسافة بعيدة لكن الحارس مارتينيز كان لها بالمرصاد ليبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وضاعف دي ماريا النتيجة للأرجنتين في الدقيقة 45، بعد مجهود أكثر من رائع من لاوتارو الذي افتك الكرة من منتصف الملعب ليتوغل ويمرر كرة سحرية في عمق الدفاع الإيطالي، انفرد على إثرها دي ماريا بالمرمى ليضعها من فوق الحارس دوناروما في الشباك.

ومن خطأ فادح من بونوتشي مدافع إيطاليا والحارس دوناروما، أعاد ليوناردو الكرة إلى حارسه المتقدم من مرماه، لتمر الكرة من أمامه في الطريق إلى الشباك لكن دوناروما نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وسدد البديل لوكاتيلي الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، تسديدة قوية ضربت في قدم أحد مدافعي راقصي التانجو وكادت أن تخدع الحارس مارتينيز، لكنه نجح في الإمساك بها بالدقيقة 59.

الهدف الثالث للأرجنتين كان قريبا للغاية لولا تألق دوناروما الذي أنقذ فرصة محققة للتسجيل بعد كرة طولية من أوتاميندي انطلق دي ماريا بها من جهة اليسار ليتوغل ويطلق تسديدة يسارية رائعة كادت أن تسكن في زاوية صعبة لكن دوناروما حولها لركنية.

وفي الركنية نفذها ميسي مختلفة تماما بعرضية لخارج المنطقة إلى دي ماريا الذي أطلق صاروخ من خارج المنطقة باتجاه المرمى لكن دوناروما أبعدها بقبضة يده بصعوبة.

وفي الدقيقة 63، ووسط ضغط عال للغاية من لاعبي الأرجنتين، وصلت الكرة إلى ميسي الذي انطلق من انلاحية اليمنى ليمرر عرضية تجد لو سيلسو الذي فشل في وضعها بالشباك الخالية من الحارس، لتمر بجوار القائم.

ميسي بمجهود غير عادي، نجح في قطع الكرة من جورجينيو في منتصف الملعب، لينطلق ويتوغل داخل منطقة الجزاء، ويطلق قذيفة صاروخية، تألق فيها دوناروما وأبعدها بقبضة يده.

وواصل دوناروما تألقه وحرم ميسي من فرصة هدف جديد في الدقيقة 69، بعدما أطلق البرغوث الأرجنتيني تسديدة قوية من على حدود المنطقة تعملق حارس الأزوري وأبعدها بتصدي ممتاز.

وحاول ألفاريز مهاجم الأرجنتيني الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، مباغتة الحارس دوناروما الذي تقدم من مرماه، ليسدد كرة من بعد منتصف الملعب، لكن الحارس الإيطالي نجح في التصدي لها.

وأحرز ديبالا الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة من المباراة 90+4، وذلك بعد مشاركته بثوان قليلة، بعد كرة بدأها ميسي من منتصف الملعب الذي انطلق وحاول تسديد الكرة لكن اصطدم بمدافعي إيطاليا لتصل إلى ديبالا الذي أطلق تسديدة أرضية في الشباك.

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