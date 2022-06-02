2022/06/02 | 00:11 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بعد بيان الشبكة..



أحمد الأسدي: تكرار الأخطاء يُعد تعمداً ونحذر من هذا النهج أولاً على ايرث نيوز.

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