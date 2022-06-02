أول تعليق من جوني ديب وآمبر هيرد بشأن الحكم في قضية التشهير

2022/06/02 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نجم هوليود جوني ديب هيئة المحلفين الأمريكية في قضية التشهير الخاصة بالاتهامات التي وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد بأنها "أعادت الحياة" له بالحكم الذي أصدرته في القضية، فيما قالت هيرد إن الحكم يمثل "نكسة للمرأة".

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