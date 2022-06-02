2022/06/02 | 00:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4wE2IbR5J48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يدعو لتشريع قانون استرداد أموال الفساد..ويحذر من مخاطر استمرار الفساد في إضعاف الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يدعو لتشريع قانون استرداد أموال الفساد..ويحذر من مخاطر استمرار الفساد في إضعاف الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).