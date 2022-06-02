ذكرى تأميم النفط العراقي في الأول من حزيران العام 1972 - سناء عبد القادر مصطفى

2022/06/02 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى تمر علينا في هذه الأيام الذكرى ال 50 لتأميم شركة نفط العراق في الأول من حزيران 1972 ومن ثم أممت الحكومة العراقية بقية شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بعد سنة من ذلك في العام 1973.



ان فكرة تأميم النفط العراقي طرحت لأول مرة من قبل أستاذنا المرحوم الدكتور محمد سلمان حسن في كتابة الموسوم «خطوات تأميم النفط العراقي» الذي صدر في بيروت العام 1967.



ولقد ذكرت ذلك في مقالة نشرتها في العدد ال ......





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