العرب امام خيارات صعبة- الجزء الثاني - جاسم ألصفار

2022/06/02 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار أما بالنسبة لمواقف الدول العربية في شرق اسيا، فسوريا، كحليف تقليدي لموسكو، كانت أول من دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



حتى قبل بدء العملية العسكرية، كانت هناك تصريحات مفادها أن دمشق ستعترف بجمهوريتي دانيتسك ولوكانسك كدولتين مستقلتين ذات سيادة.



ويتجلى موقف سوريا بوضوح في تصريح نائب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية بشار الجعفري: "سوريا تدعم موقف روسيا وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها ......





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