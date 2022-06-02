العراق يحقق مع 50 داعشياً تسلمهم من قوات كردية في سوريا

2022/06/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬تسلّمها‭ ‬50‭ ‬عنصراً‭ ‬عراقياً‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كانوا‭ ‬معتقلين‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندحار‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬باشرت‭ ‬استخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬التحقيقات‭ ‬معهم‭ ‬وتتبع‭ ‬امتداداتهم‭ ‬الاسرية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭..‬‮ ‬‭ ‬ ويحذّر‭ ‬العراق‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ […]

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