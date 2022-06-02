غازنا وغازهم

2022/06/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام انه‭ ‬موضوع‭ ‬معقد‭ ‬أن‭ ‬يفيد‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الذي‭ ‬يتبدد‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬النفط،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حقول‭ ‬غاز‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للإنتاج‭ ‬وتحت‭ ‬بند‭ ‬انها‭ ‬غير‭ ‬مكتشفة‭ ‬برغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المخططات‭ ‬العلمية‭ ‬بشأنها‭.‬لكن‭ ‬أي‭ ‬تعقيد‭ ‬سيكون‭ ‬سهلا‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬الإمكانات‭ ‬المالية‭ ‬والإرادة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬الكوادر‭ ‬وتسخرها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نقل‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ […]

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