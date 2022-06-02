إردوغان يلغي اتفاقية مع اليونان و يجدد التلويح بشن عملية عسكرية داخل سوريا

2022/06/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬مسؤولين‭ ‬يونانيين‭ ‬يتّهمهم‭ ‬‮«‬بعدم‭ ‬الصدق‮»‬‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائيّة‭ ‬معهم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬اتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تعلمون‭ ‬أنّنا‭ ‬عقدنا‭ ‬اتفاقا‭ ‬حول‭ ‬مجلس‭ ‬استراتيجيّ‭ ‬أعلى‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭.‬أعلمت‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ […]

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