حكم على آمبر هيرد بتعويض جوني ديب 15 مليون دولار

2022/06/02 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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قضت محكمة هاليفاكس بولاية فرجينيا الأميركية مساء الأربعاء بإدانة الممثلة آمبر هيرد بتشويه سمعة النجم والزوج السابق لها جوني ديب، وذلك عبر مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست، وغرمت المحكمة الممثلة 15 مليون دولار تعويضا لصالح ديب.

وكانت لجنة المحلفين في القضية قد استغرقت 3 أيام للوصول إلى القرار بعد 6 أسابيع من المرافعات والشهادات.



وفي الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدمت اللجنة قرارها الذي لم يشمل التعويضات المحكوم بها، فأعادت القاضية اللجنة لاستكمال عملها.

وفور انتهاء جلسات الاستماع، لم ينتظر جوني ديب الحكم ولكنه اتجه من فوره إلى المملكة المتحدة للمشاركة في عرض موسيقي كعازف جيتار، والمعروف أن ديب بدأ حياته عازفا قبل أن يتجه للتمثيل.وحضرت الممثلة آمبر هيرد إعلان الحكم وسط فريق الدفاع الخاص بها، وكانت ترتدي فستانا أسود، وقلادة ذهبية، وبدا عليها الحزن والتوتر.

وكان الزوجان السابقان اللذان يعدان من أشهر نجوم هوليود، قاما بكشف تفاصيل مشينة عن حياة كل منهما في محكمة فرجينيا على مدى 6 أسابيع.



وتابع الجمهور في العالم كله تلك الوقائع كما يتابع مسلسلا شيقا على نتفليكس، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المتعاطفة مع أحد الطرفين والغاضبة من الآخر.

ولم تكن آمبر هيرد هي المرأة الأولى ولا الوحيدة في حياة النجم الأسطوري جوني ديب الذي اشتهر بالعديد من الأدوار، كان أبرزها دور القبطان جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي.



ولم يكن جوني ديب أيضا هو الرجل الأول في حياة آمبر هيرد الممثلة الصاعدة التي حققت نجاحات نسبية.

التقي جوني وآمبر عام 2009 أثناء الإعداد للفيلم الكوميدي "يوميات الروم" (The Rum Diary) الذي عرض في 2011.



وعقب عرض الفيلم تحولت الزمالة إلى قصة حب بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2011، واستمرت حتى عام 2015 حين قرر النجم الهوليودي الزواج منها.

بعد عام واحد من الزواج، قرر الطرفان الطلاق، وبعد مفاوضات وخلافات لعام كامل، حصلت آمبر هيرد على تسوية بمبلغ 7 ملايين دولار، لكن الطلاق الذي وقع عام 2017 لم يكن نهاية لهذه العلاقة.

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