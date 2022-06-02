الارجنتين تسحق ايطاليا بالثلاثة وتفوز بلقب

2022/06/02 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز المنتخب الارجنتيني، بطل قارة امريكا الجنوبية، اليوم الاربعاء، بنتيجة ساحقة على بطل قارة اوربا المنتخب الايطالي.

وقدم المنتخب الارجنتيني بقيادة ميسي، عرضا مبهرا، حيث امطر الشباك الايطالية بثلاثة اهداف دون رد ليتوج ببطولة (الكوبا).

وسجل اهداف الارجنتين، مارتريز في الدقيقة 28، ثم اضاف دي ماريا الهدف الثاني في الوقت الاصافي للشوط الاول، قبل ان يختم ديبالا مهرجان الاهداف في الدقيقة الرابعة في الوقت الاضافي للمباراة

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