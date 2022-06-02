بعد 'أعمال شغب'.. المباشرة بنقل سجناء من الرشاد إلى مراكز أخرى

2022/06/02 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بالمباشرة بنقل سجناء من الرشاد شرقي بغداد إلى مراكز أخرى بعد "أعمال شغب".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف قائد فق١١ الجيش العراقي تمت المباشرة بعملية نقل للسجناء من سجن الرشاد المختص بمكافحة المخدرات إلى مراكز في جانب الكرخ والرصافة".

وكان مصدر أمني أفاد، الاربعاء، بحدوث "اعمال شغب" داخل مركز شرطة الرشاد شرقي بغداد.

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