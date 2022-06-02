'أعمال شغب' داخل مركز شرطة شرقي بغداد

2022/06/02 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بحدوث اعمال شغب داخل مركز شرطة الرشاد شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "حصلت اعمال شغب داخل مركز شرطة الرشاد بسبب كثرة اعداد الموقوفين وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف المصدر أنه "تم السيطرة على الوضع وتعزيز الحماية من قبل عناصر الجيش ولم يتم تسجيل اي اصابات بشرية"، مشيراً الى أنه "يتم حاليا توزيع الموقوفين على مراكز الشرطة لتقليل الزخم الحاصل داخل الموقف".

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