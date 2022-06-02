"بضمانات مؤكدة".. أكسيوس يكشف عن "اتفاق إستراتيجي" بين واشنطن وأبوظبي

2022/06/02 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأت المحادثات حول "اتفاقية إطار استراتيجي" بين البلدين باقتراح من الإماراتيين، بحسب التقرير، في نوفمبر الماضي، واتسمت بجدية أكبر بعد أن خففت الإمارات وإدارة بايدن توتر العلاقات الثنائية، في أواخر مارس.

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