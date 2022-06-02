إصابة وزيرة الداخلية الأمريكية بفيروس كورونا

2022/06/02 | 01:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند، يوم الأربعاء، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة الاختبار الخاصة بالفيروس إيجابية.

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