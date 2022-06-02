بينهم أبراموفيتش.. أثرى الأثرياء الروس يتحركون ضد العقوبات الأوروبية

2022/06/02 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت متحدثة باسم المحكمة إنّ مثل "هذه القضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة العامة"، وهي محكمة أدنى مكلّفة النظر في مثل هذه القضايا.

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