التربية تقرر تأجيل امتحان مادة الرياضيات للثالث المتوسط

2022/06/02 | 02:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقررت وزارة التربية، تاجيل امتحان اليوم الخميس لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحان اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات" .

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