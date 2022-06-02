نعم لترشيح الجيش لجمال مبارك، نبارك ونؤيد - عبدالجواد سيد

2022/06/02 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد نعم لترشيح الجيش لجمال مبارك ، نبارك ونؤيد إنه من الطبيعى أن أعرض وجهة نظرى هنا كمواطن مصرى، فى التقرير الذى ترجمته ونشرته هنا أمس على الحوار المتمدن وفيما أثير عن إمكانية ترشح جمال مبارك ضد عبدالفتاح السيسى فى الإنتخابات القادمة ، لقد سبق لى محاولة إنصاف حسنى مبارك، الذى كنت من أشد معارضيه خلال ثورة يناير، فى مقالتين كتبتهما هنا على منبر الحوار المتمدن قبل أك ......





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